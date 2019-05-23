Україна провела чергові випробування ракет "Вільха"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На Одещині у четвер, 23 травня, відбувся етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р", в оборонному відомстві готуються до проведення з серпня по жовтень державних випробовувань і того, щоб поставити їх на озброєння Збройних сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Сьогодні, 23 травня, на Одещині, відбувся етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р". Випробування проводилися на різній дальності та по різним параметрам", - вказали в оборонному відомстві.
Міністр оборони України Степан Полторак взяв участь у випробуваннях.
"Щойно ми завершили етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р". Я хотів би зазначити, що випробування проводилися на різних дистанціях, і під час стрільби ми перевіряли різні параметри ракети", – зазначив Степан Полторак під час випробування ракет.
Міністр оборони зауважив, що "випробування пройшли успішно, і ми готуємося до того, щоб з серпня по жовтень провести державне випробовування і поставити їх на озброєння Збройних сил України".
"Це ефективна зброя, яка сьогодні для нас дуже потрібна", – додав очільник оборонного відомства.
Водночас у прес-службі Олександра Турчинова, який пішов з посади секретаря РНБО, зазначили, що "Олександр Турчинов також зазначив, що випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу “Нептун”, і висловив сподівання, що вони також відбудуться вдало".
Раніше у МЕРТ назвали вартість виробництва ракети "Вільха".