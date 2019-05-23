Україна провела чергові випробування ракет "Вільха"

"Сьогодні, 23 травня, на Одещині, відбувся етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р". Випробування проводилися на різній дальності та по різним параметрам", - вказали в оборонному відомстві.

Міністр оборони України Степан Полторак взяв участь у випробуваннях.

"Щойно ми завершили етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р". Я хотів би зазначити, що випробування проводилися на різних дистанціях, і під час стрільби ми перевіряли різні параметри ракети", – зазначив Степан Полторак під час випробування ракет.

Міністр оборони зауважив, що "випробування пройшли успішно, і ми готуємося до того, щоб з серпня по жовтень провести державне випробовування і поставити їх на озброєння Збройних сил України".

"Це ефективна зброя, яка сьогодні для нас дуже потрібна", – додав очільник оборонного відомства.

Водночас у прес-службі Олександра Турчинова, який пішов з посади секретаря РНБО, зазначили, що "Олександр Турчинов також зазначив, що випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу “Нептун”, і висловив сподівання, що вони також відбудуться вдало".

Раніше у МЕРТ назвали вартість виробництва ракети "Вільха".