Украина провела очередные испытания ракет "Вильха"

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Одесской области в четверг, 23 мая, состоялся этап испытания ракет "Вильха М" и "Вильха Р", в оборонном ведомстве готовятся к проведению с августа по октябрь государственных испытаний и того, чтобы поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.