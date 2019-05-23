Украина провела очередные испытания ракет "Вильха"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Одесской области в четверг, 23 мая, состоялся этап испытания ракет "Вильха М" и "Вильха Р", в оборонном ведомстве готовятся к проведению с августа по октябрь государственных испытаний и того, чтобы поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 23 мая, в Одесской области, состоялся этап испытания ракет "Вильха М" и "Вильха Р". Испытания проводились на разной дальности и по разным параметрам", - указали в оборонном ведомстве.
Министр обороны Украины Степан Полторак принял участие в испытаниях.
"Только что мы завершили этап испытания ракет "Вильха М" и "Вильха Р". Я хотел бы отметить, что испытания проводились на различных дистанциях, и при стрельбе мы проверяли различные параметры ракеты", - отметил Степан Полторак во время испытания ракет.
Министр обороны отметил, что "испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственные испытания и поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины".
"Это эффективное оружие, которое сегодня нам очень нужно", - добавил глава оборонного ведомства.
В пресс-службе Александра Турчинова, который ушел с должности секретаря СНБО, отметили, что "Александр Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун", и выразил надежду, что они также состоятся удачно".
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