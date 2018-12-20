У МЕРТ назвали вартість виробництва ракети "Вільха"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На проект виробництва ракети "Вільха" було витрачено 130 млн грн, а 800 млн грн – на створення твердого ракетного палива для "Вільхи". Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Завершено створення лінії виробництва високоточного озброєння "Вільха" на конструкторському бюро "Луч" в Києві. Фактично це означає початок серійного виробництва ракети "Вільха". Витрати на проект становили 130 млн грн, близько 800 млн використано на створення лінії з виробництва твердого ракетного палива, яке завантажується у "Вільху", - розповів він.
Перший віце-прем’єр додав, що паливо виробляється на Павлоградському хімічному заводі.
Нагадаємо, участь у завершальних випробуваннях українського ракетного комплексу "Вільха" брав Президент України Петро Порошенко.