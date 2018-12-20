В МЭРТ назвали стоимость производства ракеты "Вильха"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На проект производства ракеты "Вильха" было потрачено 130 млн грн, а 800 млн грн - на создание твердого ракетного топлива для "Вильхи". Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Завершено создание линии производства высокоточного вооружения "Вильха" на конструкторском бюро "Луч" в Киеве. Фактически это означает начало серийного производства ракеты "Вильха". Затраты на проект составили 130 млн грн, около 800 млн использовано на создание линии по производству твердого ракетного топлива, которое загружается в "Вильху", - рассказал он.
Первый вице-премьер добавил, что топливо производится на Павлоградском химическом заводе.
Напомним, участие в завершающих испытаниях украинского ракетного комплекса "Вильха" принимал Президент Украины Петр Порошенко.