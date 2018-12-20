В МЭРТ назвали стоимость производства ракеты "Вильха"

"Завершено создание линии производства высокоточного вооружения "Вильха" на конструкторском бюро "Луч" в Киеве. Фактически это означает начало серийного производства ракеты "Вильха". Затраты на проект составили 130 млн грн, около 800 млн использовано на создание линии по производству твердого ракетного топлива, которое загружается в "Вильху", - рассказал он.

Первый вице-премьер добавил, что топливо производится на Павлоградском химическом заводе.

Напомним, участие в завершающих испытаниях украинского ракетного комплекса "Вильха" принимал Президент Украины Петр Порошенко.