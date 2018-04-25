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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" має розпочатися у 2018 році – Президент

Київ • УНН

 • 18322 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" має розпочатися вже у 2018 році. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" має розпочатися у 2018 році – Президент

"Поставив завдання, щоб ракета пішла в серійне виробництво вже у 2018 році", - зазначив Глава держави.

Він розповів, що взяв участь у завершальних випробуваннях українського ракетного комплексу "Вільха".

Порошенко підкреслив, що українське військо нарешті отримає високоточну зброю, повністю зібрану з українських комплектуючих.

Нагадаємо, на півдні Одеської області розпочались державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

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