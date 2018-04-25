Серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" має розпочатися у 2018 році – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" має розпочатися вже у 2018 році. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Поставив завдання, щоб ракета пішла в серійне виробництво вже у 2018 році", - зазначив Глава держави.
Він розповів, що взяв участь у завершальних випробуваннях українського ракетного комплексу "Вільха".
Порошенко підкреслив, що українське військо нарешті отримає високоточну зброю, повністю зібрану з українських комплектуючих.
Нагадаємо, на півдні Одеської області розпочались державні випробування ракетного комплексу "Вільха".