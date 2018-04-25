Серийное производство ракетного комплекса "Ольха" должно начаться в 2018 году - Президент

"Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", - отметил Глава государства.



Он рассказал, что принял участие в завершающих испытаниях украинского ракетного комплекса "Ольха".



Порошенко подчеркнул, что украинское войско наконец получит высокоточное оружие, полностью собранное из украинских комплектующих.



Напомним, на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".



