В Херсонской области рейсовый автобус перевернулся в кювет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В селе Садово в Херсонской области рейсовый автобус перевернулся в кювет, два человека погибли, около 10 травмированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
"Сегодня утром в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что в селе Садово Белозерского района перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Установлено, что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон" не избрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - добавили в полиции.
Напомним, в Кропивницком в результате столкновения между легковым автомобилем Opel и микроавтобусом Mercedes травмировались четыре человека, один из пассажиров погиб.