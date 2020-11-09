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В Херсонской области рейсовый автобус перевернулся в кювет, есть погибшие

В Херсонской области рейсовый автобус перевернулся в кювет, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 14967 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В селе Садово в Херсонской области рейсовый автобус перевернулся в кювет, два человека погибли, около 10 травмированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"Сегодня утром в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что в селе Садово Белозерского района перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Установлено, что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон" не избрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - добавили в полиции.

Напомним, в Кропивницком в результате столкновения между легковым автомобилем Opel и микроавтобусом Mercedes травмировались четыре человека, один из пассажиров погиб.

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