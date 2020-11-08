Зіткнення двох іномарок у Кропивницькому - четверо травмованих, один загиблий

"7 листопада, о 23:53, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по пров. Об’їзному обласного центру сталося зіткнення між легковим автомобілем OPEL VECTRA та мікроавтобусом MERCEDES VITO. Внаслідок ДТП травмувувалися 4 людини, одна людина загинула (пасажир легкового автомобіля) та ще одна особа від госпіталізації відмовилась", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад 1-го ДПРЗ м. Кропивницького та АРЗСП управління, що прибули на місце події, надали допомогу по деблокуванню постраждалих осіб та загиблого внаслідок ДТП.

Як повідомлялося раніше в УНН, водієві, який 7 листопада, ймовірно, спричинив ДТП на проспекті Науки у Харкові, повідомлено про підозру.