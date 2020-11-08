Столкновение двух иномарок в Кропивницком - четверо травмированных, один погибший
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Кропивницком в результате столкновения между легковым автомобилем Opel и микроавтобусом Mercedes травмировались четыре человека, один из пассажиров погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Кировоградской области.
"7 ноября, в 23:53, в Службу спасения поступило сообщение о том, что по ул. Объездная областного центра произошло столкновение между легковым автомобилем OPEL VECTRA и микроавтобусом MERCEDES VITO. В результате ДТП травмировались 4 человека, один человек погиб (пассажир легкового автомобиля) и еще один человек от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав 1-го ГПСО г. Кропивницкого и АСОСН управления, прибывшие на место происшествия, оказали помощь по деблокированию пострадавших лиц и погибшего в результате ДТП.
Как сообщалось ранее в УНН, водителю, который 7 ноября, вероятно, вызвал ДТП на проспекте Науки в Харькове, сообщено о подозрении.