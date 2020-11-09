На Херсонщині рейсовий автобус перекинувся в кювет, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У селі Садово на Херсонщині рейсовий автобус перекинувся в кювет, двоє людей загинули, близько 10 травмованих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
"Сьогодні вранці в “Єдиний центр 102” поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що в селі Садово Білозерського району перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі“, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 51-річний водій маршрутного автобусу “Еталон” не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 10 травмованих. Наразі на місці ДТП встановлюються всі обставини події.
“Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, — додали у поліції.
Нагадаємо, у Кропивницькому в результаті зіткнення між легковим автомобілем Opel та мікроавтобусом Mercedes травмувалося четверо осіб, один із пасажирів загинув.