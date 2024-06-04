На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

Во вторник, 4 июня, русский войска атаковали Волчанск с FPV-дрона в результате чего ранения получил ранения 54-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеского обстрела пострадал 70-летний житель.Чугуевского района. об этом заявили в Харьковской областной военные прокуратуре, передает УНН.

Детали

Следствием установлено, что 4 июня около 17:00 враг обстрелял г. Волчанск из FPV-дрона. Получил ранение 54-летний мужчина, он госпитализирован в больницу.

Также сегодня днем российские военные обстреляли С. Волчанские Хутора Чугуевского района. Телесные повреждения получил 70-летний житель.

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При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных ВС рф.

Напомним

сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам и жилому сектору Конотопской общины на Сумщине. В результате удара возник пожар в жилом секторе.