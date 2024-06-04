На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох чоловіків
Київ • УНН
4 червня російські війська атакували Вовчанськ за допомогою безпілотника, поранивши 54-річного чоловіка, і обстріляли село Вовчанський хутір в Харківській області, поранивши 70-річного жителя.
У вівторок, 4 червня, російська війська атакували Вовчанськ з FPV-дрона внаслідок чого поранення отримав поранення 54-річний чоловік. Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждав 70-річний мешканець.Чугуївського району. про це заявили у Харківській обласній військові прокуратурі, передає УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що 4 червня близько 17:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ з FPV-дрона. Отримав поранення 54-річний чоловік, його ушпиталено до лікарні.
Також сьогодні вдень російські військові обстріляли с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Тілесні ушкодження отримав 70-річний мешканець.
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Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
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