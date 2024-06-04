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На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох чоловіків

На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох чоловіків

Київ • УНН

 • 26500 перегляди

4 червня російські війська атакували Вовчанськ за допомогою безпілотника, поранивши 54-річного чоловіка, і обстріляли село Вовчанський хутір в Харківській області, поранивши 70-річного жителя.

У вівторок, 4 червня, російська війська атакували Вовчанськ з FPV-дрона внаслідок чого поранення отримав поранення 54-річний чоловік. Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждав 70-річний мешканець.Чугуївського району. про це заявили у Харківській обласній військові прокуратурі, передає УНН.

Деталі 

Слідством встановлено, що 4 червня близько 17:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ з FPV-дрона. Отримав поранення 54-річний чоловік, його ушпиталено до лікарні.

Також сьогодні вдень російські військові обстріляли с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Тілесні ушкодження отримав 70-річний мешканець.

Синєгубов про ситуацію на Харківщині: ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру04.06.24, 14:28 • 14942 перегляди

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

- резюмували правоохоронці. 

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Нагадаємо

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурних об’єктах та житловому сектору Конотопської громади на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа в житловому секторі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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