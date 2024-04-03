На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

Мальчик, который погиб накануне на Харьковщине был ранее эвакуирован, однако мать тайно привезла его домой. Об этом рассказал глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, пишет УНН.

Детали

Накануне в результате вражеского обстрела в селе Новоосиново погиб мужчина и получил тяжелые ранения его сын, парень 11-и лет. Врачи делали все возможное, но степень ранения была несовместима с жизнью, и парень умер.

Председатель РВА рассказал, что 11-летнего мальчика вместе с матерью и еще одним ребенком из этой семьи, эвакуировали из села в конце ноября прошлого года в Харьков.

Село Новоосиново Куриловской общины находится на левом берегу реки Оскол и подпадает под принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или опекунами. Эта семья долго сопротивлялась эвакуации, но 23.11.2023 года мать и двое детей, через три недели после объявления эвакуации, выехали в Харьков. - рассказал Канашевич.

Однако, семья решила вернуться в "родные стены" несмотря на опасность.

Многие рассуждают, что беда их точно обойдет стороной, что опасность касается всех, кроме них, что с ними ничего не случится, что здесь безопаснее и так далее. Очевидно, имея такие мысли, семья решила тайными тропами вернуться на опасную территорию. И вот результат. Ужасный! Очень хочется, чтобы этот случай открыл глаза родителям и добавил ума в восприятии последствий настоящей войны и непоправимости принятия безответственных решений. - выразил надежду глава РВА.

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Накануне председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что эта семья возвращалась в опасное село после эвакуации неоднократно.

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