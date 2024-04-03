На Харьковщине из-за российских произошел масштабный лесной пожар

На Харьковщине в результате российских обстрелов произошел масштабный лесной пожар, площадь которого достигла более 9 гектаров. Об этом со ссылкой на ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Сегодня днем враг нанес обстрелы по прифронтовым населенным пунктам Купянского района. В результате ударов произошел масштабный низовой пожар хвойной подстилки соснового леса на окраине с. Колесниковка Куриловской громады - рассказали спасатели.

Общая площадь пожара составила более 9 га. В 17:00 силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним

В ГСЧС заявили, что в течение 3 апреля, в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах на общей площади более 342 га, в результате чего общее количество пожаров с начала года составило 8 590.

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