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В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура
Российские войска атаковали несколько сел в Харьковской области, ранив мирных жителей и повредив жилые дома, в том числе сбросив боеприпас с беспилотника, который ранил водителя бригады экстренной медицинской помощи.
В Украине растет заболеваемость коклюшем. Как распознать и предотвратить - ответ Минздрава
Заболеваемость коклюшем в Украине за первые два месяца 2024 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - зафиксировано 515 случаев, преимущественно из-за большого количества невакцинированных детей.
Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы
Законопроект о демобилизации будет совместно разрабатываться Министерством обороны и представителями Генерального штаба в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем он будет подан в парламент.
Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella
В эту пятницу в США начался масштабный музыкальный фестиваль Coachella, значительная часть которого транслируется в прямом эфире на YouTube.
ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае
Европейская комиссия планирует выделить Украине 1,5 миллиарда евро в апреле и, как ожидается, еще 1,9 миллиарда евро в мае, при условии выполнения определенных условий, в рамках 50-миллиардной программы для Украины.
В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец
Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре возле пляжа Бонди в Сиднее, Австралия, в результате чего погибло 6 человек, среди пострадавших 9-месячный младенец, и еще несколько человек были ранены, прежде чем нападавшего застрелила полиция.
Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.
Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"
Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.
Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.
В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту
По сообщениям местных телеграм-каналов и СМИ, российские системы противовоздушной обороны работали возле Крымского моста в Керчи, его временно перекрывали для движения транспорта.