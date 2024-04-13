В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

Российские войска сегодня атаковали несколько сел в Харьковской области, в том числе сбросили боеприпас с FPV-дрона в Петропавловке, ранив водителя бригады экстренной медицинской помощи, сообщили в субботу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"По данным следствия, 13 апреля около 13:30 оккупанты сбросили боеприпас с FPV-дрона на село Петропавловка Купянского района. Получил ранения водитель бригады экстренной медицинской помощи", - сообщили в прокуратуре.

В 10:30 российские военные, как отмечается, нанесли удары по селу Загрызово: разрушены частные домовладения.

Также в прокуратуре зафиксировали обстрел примерно в 2:20 оккупантами поселка Боровая: поврежден дом культуры. 12 апреля около 22:30 сс рф нанесли ракетный удар по городу Купянск. Получили ранения двое мужчин 61 и 73 лет. Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек.

"По предварительным данным, по Купянску и Боровой враг нанес удары ракетами "Гром Е-1", - сообщили в прокуратуре.

В результате вчерашнего вражеского артиллерийского обстрела села Веселое, как указано, получил ранения 47-летний мужчина.

Также вчера под российскими ударами был город Волчанск: травмированы двое мужчин 63 и 43 лет.

В селе Шестаково 12 апреля из-за вражеского обстрела получили ранения четверо гражданских мужчин.

"10 мирных жителей пострадали в результате очередных вражеских обстрелов Харьковской области", - подытожили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения