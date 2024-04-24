На Харьковщине российские ракеты попали в центр Золочева, повредив админздания

Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение 40 млн евро на поддержку частного сектора Украины и 380 млн евро на критически важную инфраструктуру с использованием возобновляемых источников энергии, что имеет целью уменьшить финансовые риски в восстановлении Украины.