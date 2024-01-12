На Харьковщине разоблачили очередную поклонницу "русского освобождения"
Женщину в Верхней Писаревке Харьковской области уличили в коллаборационизме и содействии российской оккупации, против нее выдвинули обвинения по украинскому законодательству.
В Харькове произошел пожар в детской областной больнице: спасены три женщины и ребенок
Пожар в Харьковской детской больнице: эвакуированы 52 человека, пожарные спасли 3 женщин и ребенка.
Правительство профинансирует новый индустриальный парк на Закарпатье стоимостью 5 миллиардов гривен
Правительство Украины инвестирует более 5 миллиардов гривен в создание индустриального парка на Закарпатье, который, как ожидается, создаст 2 000 рабочих мест.
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики и вылете российского Ту-22м3
Украина объявила воздушную тревогу в нескольких регионах из-за угрозы применения россией баллистического оружия и взлета бомбардировщика Ту-22м3.
Смерть экс-замгенпрокурора Колинько: при вскрытии причины установить не удалось, назначены новые экспертизы
Вскрытие не смогло определить причину смерти Ольги Колинько и ее дочери. Продолжаются дальнейшие исследования, результаты которых ожидаются через несколько недель.
Кировоградщина: более трех тысяч абонентов в 44 населенных пунктах до сих пор без света
Восстановлено электроснабжение 7 населенных пунктов в Кропивницком районе Кировоградской области, где из-за непогоды остаются обесточенными более 3 000 человек.
Дожмем до результата: Зеленский положительно смотрит на возможность получить помощь от США
Зеленский рассматривает поддержку США сейчас более позитивно, а также ожидает решения ЕС от 1 февраля о предоставлении долгосрочной помощи в размере 50 миллиардов евро.
Пенсии вырастут в среднем на 13%: Шмыгаль о мартовской индексации
Украина планирует повысить пенсии примерно на 13% в марте, а государственный бюджет выделяет 470 миллиардов гривен на социальные расходы в 2024 году.
Днепропетровщина: россияне атаковали ракетой Днепровский район
Российская ракета попала в Днепровский район, жертв нет; Синельниковка и Никополь также пострадали, повреждена инфраструктура, но о пострадавших не сообщалось.
Были членами экипажа вертолета ООН: в МИД подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен в Сомали
Четверо украинцев, которые входили в состав экипажа вертолета Миссии ООН, попали в плен в Сомали после аварии. МИД Украины активно работает над этим делом.