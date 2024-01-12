На Харьковщине разоблачили очередную поклонницу "русского освобождения"

На Харьковщине в селе Верхняя Писаревка правоохранители разоблачили коллаборационистку, которая рассказывала людям о том, что ждет оккупацию Украины. О предательнице рассказали в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

По данным дознания, жительница с. Верхняя Писаревка Чугуевского района оказалась активной поклонницей "русского освобождения". Женщина призвала односельчан поддерживать действия государства-агрессора. Она не скрывала своей позиции среди местных жителей. Коллаборационистка говорила, что мечтает о том, чтобы российская федерация захватила не только Харьковский регион, но и всю Украину. - рассказали в прокуратуре.

Детали

Правоохранители разоблачили женщину. Сейчас ее делом занимается Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области. Ей объявили о подозрении. 48-летней женщине вменяют статью о коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Дополнительно

Согласно действующему законодательству, коллаборационная деятельность наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет.

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