На Харківщині викрили чергову шанувальницею «русского освобождения»
Київ • УНН
Жінку у Верхній Писарівці Харківської області викрили у колабораціонізмі та сприянні російській окупації, проти неї висунули звинувачення за українським законодавством.
На Харківщині у селі Верхня Писарівка правоохоронці викрили колаборантку, яка розповідала людям про те, що чекає на окупацію України. Про зрадницю розповіли у Харківські обласній прокуратурі, передає УНН.
За даними дізнання, мешканка с. Верхня Писарівка Чугуївського району виявилась активною шанувальницею "русского освобождения". Жінка закликала односельців підтримувати дії держави-агресора. Вона не приховувала своєї позиції серед місцевих мешканців. Колаборантка казала, що мріє про те, щоб російська федерація захопила не тільки Харківський регіон, а й всю Україну.
Деталі
Правоохоронці викрили жінку. Нині її справою опікується Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області. Їй оголосили про підозру. 48-річній жінці закидають статтю про колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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Відповідно до чинного законодавства, колабораційна діяльність караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Агітував та допомагав російським мародерам: колаборант отримав 10 років тюрми за співпрацю з рф на Харківщині12.01.24, 17:22 • 23622 перегляди