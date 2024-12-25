На Харьковщине по меньшей мере десять вражеских попаданий: показали последствия

Войска рф утром 25 декабря осуществили комбинированную массированную атаку по Харьковской области, пострадали 6 человек. Последствия ударов показал Офис Генерального прокурора в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, с 6:00 до 6:30 вооруженные силы рф осуществили массированную атаку по Харькову и пригороду. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере десять вражеских попаданий.

В Харькове под вражескими ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. По данным прокуроров, получили ранения шесть мирных жителей.

Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому - Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены остальные удары, устанавливается