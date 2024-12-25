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На Харьковщине по меньшей мере десять вражеских попаданий: показали последствия

На Харьковщине по меньшей мере десять вражеских попаданий: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 8655 просмотра

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Российские войска нанесли комбинированную атаку по Харькову и пригороду, выпустив не менее 12 ракет. Пострадало 6 мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Войска рф утром 25 декабря осуществили комбинированную массированную атаку по Харьковской области, пострадали 6 человек. Последствия ударов показал Офис Генерального прокурора в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, с 6:00 до 6:30 вооруженные силы рф осуществили массированную атаку по Харькову и пригороду. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере десять вражеских попаданий.

В Харькове под вражескими ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. По данным прокуроров, получили ранения шесть мирных жителей.

Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому - Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены остальные удары, устанавливается

- говорится в сообщении ОГП.

Ориентировочно в 6:50 враг атаковал ударным беспилотником с. Слобожанское Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие.

Около 8:30 ударный БпЛА попал в частный жилой сектор в Основянском районе Харькова. Горел жилой дом. Отмечается, что в домовладении никто не находился.

Ранее

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские войска сегодня ударили 12 ракетами по Харькову. Целью были котельные, ТЭЦ и объекты электроэнергетики. Сейчас значительная часть города без тепла.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
kharkivХарьков