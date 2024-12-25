На Харьковщине по меньшей мере десять вражеских попаданий: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска нанесли комбинированную атаку по Харькову и пригороду, выпустив не менее 12 ракет. Пострадало 6 мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Войска рф утром 25 декабря осуществили комбинированную массированную атаку по Харьковской области, пострадали 6 человек. Последствия ударов показал Офис Генерального прокурора в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщается, с 6:00 до 6:30 вооруженные силы рф осуществили массированную атаку по Харькову и пригороду. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере десять вражеских попаданий.
В Харькове под вражескими ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. По данным прокуроров, получили ранения шесть мирных жителей.
Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому - Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены остальные удары, устанавливается
Ориентировочно в 6:50 враг атаковал ударным беспилотником с. Слобожанское Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие.
Около 8:30 ударный БпЛА попал в частный жилой сектор в Основянском районе Харькова. Горел жилой дом. Отмечается, что в домовладении никто не находился.
Ранее
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские войска сегодня ударили 12 ракетами по Харькову. Целью были котельные, ТЭЦ и объекты электроэнергетики. Сейчас значительная часть города без тепла.