На Харьковщине обломки "шахеда" упали на территорию предприятия, за сутки из-за обстрелов рф один погибший

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 167457 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 237109 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 202151 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 251937 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 143209 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 124307 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 115085 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 95806 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 108453 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121665 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте происходило 124 боестолкновения: где горячее всего - Генштаб

На фронте происходило 124 боестолкновения: где горячее всего - Генштаб

 • 52466 просмотра
Оккупанты заставили детей в садиках благодарить российского диктатора - ЦНС

Оккупанты заставили детей в садиках благодарить российского диктатора - ЦНС

 • 61470 просмотра
Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

 • 38830 просмотра
Пассажиропоток через украинскую границу с завершением праздников вырос на 17%

Пассажиропоток через украинскую границу с завершением праздников вырос на 17%

02:12 • 64405 просмотра
Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

04:12 • 44614 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 167457 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 237109 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 135299 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 251937 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 148220 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 113886 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 124968 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 131542 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 138123 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 135589 просмотра
Актуальное
На Харьковщине обломки "шахеда" упали на территорию предприятия, за сутки из-за обстрелов рф один погибший

На Харьковщине обломки "шахеда" упали на территорию предприятия, за сутки из-за обстрелов рф один погибший

Киев  •  УНН

 • 2972 просмотра

Read in English

На Харьковщине зафиксировано 6 вражеских атак за сутки, включая падение обломков БПЛА в Валках. В Купянске в результате обстрела погиб 70-летний мужчина.

Российские войска за прошедшие сутки, 12 января, совершили 6 атак на населенные пункты Харьковской области. В городе Валки обломки вражеского беспилотника типа Shahed упали на территорию гражданского предприятия. В Купянске из-за российского обстрела погиб 70-летний мужчина. Об этом в понедельник сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Как рассказал Синегубов, 12 января, на Харьковщине фиксировали такие вражеские обстрелы: 

  •  21:31 Богодуховский р-н, Валковская ТГ, г. Валки. Падение обломков БПЛА «Шахед» на территорию гражданского предприятия в результате работы ПВО.
  •  18:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела возле территории гражданского предприятия погиб 70-летний мужчина.
  • 17:35 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Ольховатка. Обстрел КАБ по окраине населенного пункта, повреждений и пострадавших не зафиксировано.
  • 13:00 войсками рф осуществлен обстрел из РСЗО по с. Кондрашовка, Купянского района. В результате обстрела повреждены 1 частное домовладение и 1 гараж.
  • 10:25 войсками рф осуществлен удар FPV-дроном по с. Кондрашовка, Купянского района. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
  • Около 08:00 войсками рф осуществлен артобстрел по с. Сеньково, Купянского района, повреждено 1 частное домовладение и 1 гараж.

За сутки ударов по Харькову не было, указал Синегубов. 

Дополнение

В Херсонской области российские войска обстреляли 36 населенных пунктов за прошедшие сутки, 10 человек получили ранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы