На Харьковщине обломки "шахеда" упали на территорию предприятия, за сутки из-за обстрелов рф один погибший
Киев • УНН
На Харьковщине зафиксировано 6 вражеских атак за сутки, включая падение обломков БПЛА в Валках. В Купянске в результате обстрела погиб 70-летний мужчина.
Российские войска за прошедшие сутки, 12 января, совершили 6 атак на населенные пункты Харьковской области. В городе Валки обломки вражеского беспилотника типа Shahed упали на территорию гражданского предприятия. В Купянске из-за российского обстрела погиб 70-летний мужчина. Об этом в понедельник сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Как рассказал Синегубов, 12 января, на Харьковщине фиксировали такие вражеские обстрелы:
- 21:31 Богодуховский р-н, Валковская ТГ, г. Валки. Падение обломков БПЛА «Шахед» на территорию гражданского предприятия в результате работы ПВО.
- 18:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела возле территории гражданского предприятия погиб 70-летний мужчина.
- 17:35 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Ольховатка. Обстрел КАБ по окраине населенного пункта, повреждений и пострадавших не зафиксировано.
- 13:00 войсками рф осуществлен обстрел из РСЗО по с. Кондрашовка, Купянского района. В результате обстрела повреждены 1 частное домовладение и 1 гараж.
- 10:25 войсками рф осуществлен удар FPV-дроном по с. Кондрашовка, Купянского района. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
- Около 08:00 войсками рф осуществлен артобстрел по с. Сеньково, Купянского района, повреждено 1 частное домовладение и 1 гараж.
За сутки ударов по Харькову не было, указал Синегубов.
Дополнение
В Херсонской области российские войска обстреляли 36 населенных пунктов за прошедшие сутки, 10 человек получили ранения.