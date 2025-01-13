На Харківщині уламки "шахеду" впали на територію підприємства, за добу через обстріли рф один загиблий
Київ • УНН
На Харківщині зафіксовано 6 ворожих атак за добу, включаючи падіння уламків БПЛА у Валках. У Куп'янську внаслідок обстрілу загинув 70-річний чоловік.
Російські війська минулої доби, 12 січня, здійснили 6 атак на населенні пункти Харківської області. У місті Валки уламки ворожого безпілотника типу Shahed впали на територію цивільного підприємства. У Куп’янську через російський обстріл загинув 70-річний чоловік. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Як розповів Синєгубов, 12 січня, на Харківщині фіксували такі ворожі обстріли:
- 21:31 Богодухівський р-н, Валківська ТГ, м. Валки. Падіння уламків БПЛА «Шахед» на територію цивільного підприємства внаслідок роботи ППО.
- 18:00 Куп'янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу біля території цивільного підприємства загинув 70-річний чоловік.
- 17:35 Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Вільхуватка. Обстріл КАБ по околиці населеного пункту, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано.
- 13:00 військами рф здійснено обстріл з РСЗВ по с. Кіндрашівка, Куп’янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння та 1 гараж.
- 10:25 військами рф здійснено удар FPV-дроном по с. Кіндрашівка, Куп’янського району. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.
- Близько 08:00 військами рф здійснено артобстріл по с. Сенькове, Куп’янського району, пошкоджено 1 приватне домоволодіння та 1 гараж.
За добу ударів по Харкову не було, вказав Синєгубов.
Доповнення
У Херсонській області російські війська обстріляли 36 населених пунктів минулої доби, 10 людей отримали поранення.