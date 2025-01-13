Армія рф атакувала 36 населених пунктів Херсонщини: 10 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого поранено 10 людей. Пошкоджено критичну інфраструктуру, 4 багатоповерхівки, 10 приватних будинків та автомобіль.
У Херсонській області російські війська обстріляли 36 населених пунктів минулої доби, 10 людей отримали поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Через російську агресію 10 людей дістали поранення", - написав Прокудін.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та ще 35 населених пунктів у регіоні.
російські військові, за його даними, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.
Окупанти активізували мобілізацію на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей - ГУР09.01.25, 14:11 • 23130 переглядiв