Армія рф атакувала 36 населених пунктів Херсонщини: 10 поранених

У Херсонській області російські війська обстріляли 36 населених пунктів минулої доби, 10 людей отримали поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Через російську агресію 10 людей дістали поранення", - написав Прокудін.

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та ще 35 населених пунктів у регіоні.

російські військові, за його даними, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Окупанти активізували мобілізацію на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей - ГУР