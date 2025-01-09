Окупанти активізували мобілізацію на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей - ГУР
Київ • УНН
Російські окупанти активізували примусовий призов до своєї армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Російські окупанти активізували примусовий призов до своєї армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, повідомили у ГУР МОУ, пише УНН.
Деталі
"З 1 жовтня по 31 грудня 2024 року в межах примусового призову на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей держава-агресор росія мобілізувала до своєї армії близько трьох сотень осіб чоловічого населення", - повідомили у ГУР у соцмережах.
Як вказали у розвідці, "окупаційні адміністрації активізували тиск з метою збільшення обсягів призову у поневолених громадах Херсонщини та Запорізької області - вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий "військовий облік".
"Тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, погрожують, зокрема позбавленням заробітку та засобів для існування", - зазначили у ГУР.
Тим часом, за даними розвідки, "на окупованих територіях Луганської області загарбники заманюють чоловіче населення рубльовими одноразовими виплатами за підписання контракту - за життя мобілізованого для ведення "мʼясних штурмів" росіяни обіцяють 2,5 мільйони рублів".
"Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України засвідчує посилення московитського терору в окупації та показує чергове порушення росією міжнародного права", - наголосили у розвідці.
На ТОТ України чергова хвиля фільтраційних заходів під приводом перевірки “автоцивілки - ЦНС05.01.25, 06:45 • 74749 переглядiв