Оккупанты начали принудительный призыв на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - ГУР
Киев • УНН
Враг впервые провел принудительный призыв на срочную службу около 300 человек на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Оккупанты заставляют украинцев до 60 лет становиться на воинский учет под угрозой увольнения.
Российские оккупанты начали принудительный призыв на срочную службу жителей временно оккупированных регионов Херсонской и Запорожской областей, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.
Детали
"Согласно разведывательной информации, российская оккупационная власть впервые провела принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек", - сообщили в ГУР в соцсетях.
Как указали в разведке, оккупационная администрация заставляет украинцев до 60 лет становиться на "воинский учет". В случае отказа, оккупанты угрожают увольнением и дальнейшими ограничениями в трудоустройстве.
"Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах РФ по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение", - отметили в ГУР.
"Международное гуманитарное право категорически запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта. Подобные действия рф являются грубым нарушением прав человека и очередным преступлением, совершенным кремлевским режимом", - отметили в разведке.
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