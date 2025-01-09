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Оккупанты начали принудительный призыв на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - ГУР

Оккупанты начали принудительный призыв на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - ГУР

Киев  •  УНН

 • 5325 просмотра

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Враг впервые провел принудительный призыв на срочную службу около 300 человек на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Оккупанты заставляют украинцев до 60 лет становиться на воинский учет под угрозой увольнения.

Российские оккупанты начали принудительный призыв на срочную службу жителей временно оккупированных регионов Херсонской и Запорожской областей, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.

Детали

"Согласно разведывательной информации, российская оккупационная власть впервые провела принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Как указали в разведке, оккупационная администрация заставляет украинцев до 60 лет становиться на "воинский учет". В случае отказа, оккупанты угрожают увольнением и дальнейшими ограничениями в трудоустройстве.

"Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах РФ по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение", - отметили в ГУР.

"Международное гуманитарное право категорически запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта. Подобные действия рф являются грубым нарушением прав человека и очередным преступлением, совершенным кремлевским режимом", - отметили в разведке.

На ВОТ Украины очередная волна фильтрационных мероприятий под предлогом проверки "автогражданки" - ЦНС5 янв. 2025, 04:45 • 74145 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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