Армия рф атаковала 36 населенных пунктов Херсонщины: 10 раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего ранены 10 человек. Повреждена критическая инфраструктура, 4 многоэтажки, 10 частных домов и автомобиль.
В Херсонской области российские войска обстреляли 36 населенных пунктов за прошедшие сутки, 10 человек получили ранения, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения», - написал Прокудин.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались город Херсон и еще 35 населенных пунктов в регионе.
российские военные, по его данным, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.
Оккупанты активизировали мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - ГУР09.01.25, 14:11 • 21899 просмотров