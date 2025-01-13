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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала 36 населенных пунктов Херсонщины: 10 раненых

Армия рф атаковала 36 населенных пунктов Херсонщины: 10 раненых

Киев  •  УНН

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Российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего ранены 10 человек. Повреждена критическая инфраструктура, 4 многоэтажки, 10 частных домов и автомобиль.

В Херсонской области российские войска обстреляли 36 населенных пунктов за прошедшие сутки, 10 человек получили ранения, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения», - написал Прокудин.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались город Херсон и еще 35 населенных пунктов в регионе.

российские военные, по его данным, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.

Оккупанты активизировали мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - ГУР09.01.25, 14:11 • 21899 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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