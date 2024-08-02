В Харьковской области, в селе Каменка, 50-летний мужчина наступил на взрывное устройство на своем огороде. В результате взрыва он получил травму с ампутацией ступни и самостоятельно обратился в больницу, сообщили в пятницу в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

«2 августа в селе Каменка Изюмского района, работая на своем огороде, 50-летний местный житель наступил на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации ступни», - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Мужчина, как отмечается, самостоятельно обратился в больницу, где сейчас находится на лечении.

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