На Херсонщине, во время обработки полей 27-летний мужчина подорвался на российские мины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Херсонской ОГА.

Детали

27-летний мужчина обрабатывал поле, когда наехал на противопехотную мину, оставленную оккупантами. (...) Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи - резюмировали в ОВА.

В ведомстве добавляют, что в результате взрыва он получил взрывную травму, сотрясение головного мозга, ушиб колена, лопатки и головы.

В областной администрации подчеркивают, что безопасно можно работать можно только на землях, которые обследовали саперы.

Напомним

Утром, 15 июля, российские войска атаковали село Садовое Херсонской области, в результате чего была ранена женщина.