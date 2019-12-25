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В Харьковской области задержали полицейского, который продавал служебную информацию в РФ

В Харьковской области задержали полицейского, который продавал служебную информацию в РФ

Киев  •  УНН

 • 14629 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правоохранители задержали следователя ГУ Нацполиции в Харьковской области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, которую он вероятно продавал кому-то из территории России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с Теруправлением ГБР расположенным в г. Киеве и Государственной пограничной службой Украины задержали следователя ГУ Нацполиции в Харьковской области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации”, — говорится в сообщении.

Так, в рамках контроля за совершением преступления правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством. В частности, злоумышленник сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме “Риск” ИТС АПК “Гарт-1”, в базе данных “Аркан”, “Армор” и др.

Сообщается, что 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги за свои “услуги” на общую сумму 16350 гривен.

“Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейском средств с территории Российской Федерации вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. 24 декабря 2019 года задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 гривен, после чего был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины”, — сообщили в военной прокуратуре.

Сейчас прокурорами и следователями проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, устанавливаются другие должностные лица, причастные к этому преступлению.

Напомним, что во Львове задержали полицейского и его брата за вымогательство денег от студентов.

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