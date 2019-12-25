На Харківщині затримали поліцейського, який продавав службову інформацію у РФ

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Правоохоронці затримали слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області за несанкціоноване копіювання та збут службової інформації, яку він ймовірно продавав комусь з території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.