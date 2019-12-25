На Харківщині затримали поліцейського, який продавав службову інформацію у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Правоохоронці затримали слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області за несанкціоноване копіювання та збут службової інформації, яку він ймовірно продавав комусь з території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з Теруправлінням ДБР розташованим в м. Києві та Державною прикордонною службою України затримали слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області за несанкціоноване копіювання та збут службової інформації”, — йдеться у повідомленні.
Так, у рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці викрили факти несанкціонованого розповсюдження слідчим інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) та автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства. Зокрема, зловмисник збував інформацію стосовно осіб, яка зберігається та оброблюється у автоматизованій підсистемі “Ризик” ІТС АПК “Гарт-1”, базі даних “Аркан”, “АРМОР” та інших.
Повідомляється, що 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський одержав кошти за свої “послуги” на загальна суму 16350 гривень.
“Під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації ймовірно за розповсюдження інформації з обмеженим доступом. 24 грудня 2019 року задокументовано черговий факт продажу службових даних, за які старший лейтенант отримав 1300 гривень, після чого був затриманий в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України”, — повідомили у військовій прокуратурі.
Наразі прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.
Нагадаємо, що у Львові затримали поліцейського та його брата за вимагання грошей від студентів.