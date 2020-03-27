В Харьковской и Одесской областях полиция разыскала всех 10 нарушителей режима самоизоляции

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Харьковской и Одесской областях полиция разыскала всех 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Ко всем ним будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.