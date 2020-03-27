В Харьковской и Одесской областях полиция разыскала всех 10 нарушителей режима самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Харьковской и Одесской областях полиция разыскала всех 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Ко всем ним будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
"Полиция разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Из них 9 - находятся на территории (Харьковской - ред.) области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем было проведено медицинское освидетельствование", - пишет он.
Отмечается, что последнего человека было найдено в Одесской области. Он временно проживает там и в Харьковской области, с момента возвращения из-за рубежа, не был. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области.
"По всем нарушителям будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины", - добавляет он.
Напомним, полиция разыскала 9 человек, которые по возвращении в Харьковскую область из-за границы не выходили на связь с врачами, хотя должны были пройти самоизоляцию.