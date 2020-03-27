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На Харківщині та Одещині поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції

На Харківщині та Одещині поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції

Київ • УНН

 • 12910 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. На Харківщині та Одещині поліція розшукала всіх 10 людей, які повернулись з-за кордону та порушили режим самоізоляції. До всіх них будуть вжиті заходи, відповідно до чинного законодавства України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Поліція розшукала всіх 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили режим самоізоляції. З них 9 - перебувають на території (Харківської - ред.) області. Наразі вони знаходяться в самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд", - пише він.

Зазначається, що останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там і на Харківщині, з моменту повернення з-за кордону, не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області.

"Щодо всіх порушників будуть вжиті заходи, відповідно до чинного законодавства України", - додає він.

Нагадаємо, поліція розшукала 9 людей, які після повернення до Харківської області з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями, хоча мали пройти самоізоляцію.

Українські Національні Новини

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