На Харківщині та Одещині поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Харківщині та Одещині поліція розшукала всіх 10 людей, які повернулись з-за кордону та порушили режим самоізоляції. До всіх них будуть вжиті заходи, відповідно до чинного законодавства України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
"Поліція розшукала всіх 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили режим самоізоляції. З них 9 - перебувають на території (Харківської - ред.) області. Наразі вони знаходяться в самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд", - пише він.
Зазначається, що останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там і на Харківщині, з моменту повернення з-за кордону, не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області.
"Щодо всіх порушників будуть вжиті заходи, відповідно до чинного законодавства України", - додає він.
Нагадаємо, поліція розшукала 9 людей, які після повернення до Харківської області з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями, хоча мали пройти самоізоляцію.