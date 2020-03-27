Поліція розшукала 9 з 10 громадян, що втекли з-під самоізоляції у Харківщині

КИЇВ. 27 березня. УНН. Поліція розшукала 9 людей, які після повернення до Харківської області з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями, хоча мали пройти самоізоляцію. Про це в ефірі hromadske повідомила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова, передає УНН.