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Поліція розшукала 9 з 10 громадян, що втекли з-під самоізоляції у Харківщині

Поліція розшукала 9 з 10 громадян, що втекли з-під самоізоляції у Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Поліція розшукала 9 людей, які після повернення до Харківської області з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями, хоча мали пройти самоізоляцію. Про це в ефірі hromadske повідомила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова, передає УНН.

Вона розповіла, що 26 березня вже встановили місце перебування 9 з 10 людей. Сухорукова уточнила, що коли вказані громадяни перетинали кордон України, вони надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних.

“Ми звернулися до Нацполіції, яка оперативно нам допомогла у питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлена адреса їх перебування”, — сказала Сухорукова.

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Вона уточнила, що режим самоізоляції ці люди вже не порушують, але чи дотримувалися вони його останні декілька днів, невідомо.

В поліції Харківської області розповіли, що усіх дев’ятьох знайшли за межами Харківщини. На запитання, чи притягатимуть їх до відповідальності, в поліції відповіли: “Про штраф поки не йдеться. Якщо будуть якісь заходи застосовуватися, буде додатково про це повідомлено”.

Десяту людину продовжують шукати.

Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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