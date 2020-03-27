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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76014 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89600 просмотра

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Полиция разыскала 9 из 10 граждан, сбежавших из-под самоизоляции в Харьковской области

Полиция разыскала 9 из 10 граждан, сбежавших из-под самоизоляции в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Полиция разыскала 9 человек, которые по возвращении в Харьковскую область из-за границы не выходили на связь с врачами, хотя должны были пройти самоизоляцию. Об этом в эфире hromadske сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова, передает УНН.

Она рассказала, что 26 марта уже установили местонахождение 9 из 10 человек. Сухорукова уточнила, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных.

“Мы обратились к Нацполиции, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляции. Установлена адрес их пребывания”, — сказала Сухорукова.

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Она уточнила, что режим самоизоляции эти люди уже не нарушают, но придерживались ли они его последние несколько дней, неизвестно.

В полиции Харьковской области рассказали, что всех девяти нашли за пределами Харьковской области. На вопрос, будут ли привлекать их к ответственности, в полиции ответили: “О штрафах пока речь не идет. Если будут какие-то меры применяться, будет дополнительно об этом в извещено”.

Десятого человека продолжают искать.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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