Аваков спростував інформацію про стеження за пересуванням людей через мобільні телефони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слова його заступника Антона Геращенка, стосовно контроля карантинного режиму з боку правоохоронних органів за допомогою мобільних операторів — не відповідають дійсності. Про це Аваков повідомив у коментарі журналістам, передає УНН із посиланням на пресцентр МВС.
“І я зараз чую і читаю в пресі, що хтось із моїх заступників сказав: „Що ось ми готові по телефонним пінам, по телефонним IP контролювати пересування людини“. Ми готові, але це порушення конституційних прав. Поки не введений режим надзвичайного стану, ніхто телефоном не буде відслідковувати переміщення кожної людини”, — сказав міністр.
Він зазначив, що нацполіція наразі використовує до порушників карантинного режиму лише такі адміністративні механізми як штрафи і протоколи.
“Кожна людина, крім власної свідомості, повинна мати ще й дисципліну”, — прокоментував Аваков випадки порушення правил карантину.
Раніше заступник Авакова Антон Геращенко не виключив, що можливо будуть залучені мобільні оператори для здійснення контроля за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж, за прикладом того, як це відбувається у Південній Кореї, Ізраїлї та Польщі.