У МВС не виключають посилення контролю за дотриманням умов карантину серед громадян

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав українців не піддавати себе і своє оточення небезпеці зараження коронаврусною інфекцією та не виключив посилення заходів контролю за перебігом карантину. До цього він закликав на своїй сторінці в Facebook, привівши в приклад історію, яка трапилася з оточення його знайомих, передає УНН.

"Цікава історія трапилася сьогодні (у понеділок, 23 березня — ред) з однією дівчиною, яка прилетіла рейсом Барселона-Бориспіль о 16.10 ... Спілкуюся сьогодні телефоном з однією моєю доброю знайомою (назвемо її Дариною Петрівною), яка говорить мені:"Антон, що ж це відбувається?! По телевізору кажуть, що зі всіх, хто приїжджає в Україну беруть підписку про те, що вони повинні сидіти 14 днів у карантині. Але ось сьогодні, рейсом з одного з центрів епідемії — з Іспанії, де від коронавірусу вже померли 1700 осіб, прилетіла донька моєї найкращої подруги. Вона сказала, що з неї в аеропорту Бориспіль не брали ніякої підписки!". Я відповідаю, що цього не може бути, тому що прикордонники точно виконують наказ номер 2 головного санітарного лікаря Віктора Ляшко про обов’язкове попередження всіх, хто в’їжджає в Україну про обов’язковому карантині способом самоізоляції на 14 днів. І що за порушення цього зобов’язання за статтею 44-3 КУпАПП передбачений штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень“, — розповів Геращенко.

Як наслідок, заступник міністра зв’язався зі співробітниками прикордонної служби для уточнення інформації за вказаною жінкою.

“На що ДПСУ стверджують, що такого бути не може і терміново просять мене повідомити ПІБ пасажирки рейсу Барселона-Київ, щоб все перевірити. Вже через 3 хвилини прикордонники скидають мені фото особистого зобов’язання цієї дівчини, згідно якого вона повинна 14 днів сидіти вдома на карантині в самоізоляції!”, — пише заступник міністра.

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“Я дзвоню моїй знайомій і повідомляю, що дочка її найкращої подруги — тупо збрехала! Вона підписала зобов’язання два тижні сидіти вдома! У свою чергу моя знайома каже, що дівчина щойно у всьому зізналася. Вона збрехала своїй матері заради того, щоб поїхати з Києва до Львова побачити свого сина...”, — продовжив Геращенко.

“Дівчина, яка приїхала з Барселони — одного з центрів епідемії, зовсім не розуміє своєї відповідальності навіть перед своїми рідними і близькими. Не кажучи вже про інших українців. Дай Бог, щоб вона не була заражена коронавірусом. Але якщо у неї на сьогодні не має симптомів, це абсолютно не означає, що вона не є носієм вірусу, який як правило проявляється на 7-й, а іноді навіть і на 14-й день інкубаційного періоду”, — додав заступник міністра.

“Якщо вона таки заражена і поїхала б до Львова, то вона могла б заразити того, хто її віз в легковому авто, тих, з ким вона могла перетнутися на АЗС, своїх рідних і, нарешті, найдорожче, що у неї є — свого сина”, — підкреслив Геращенко.

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“Звичайно ця дівчина тепер нікуди не поїде. Мама просто її нікуди не відпустить. А якби поїхала, то вона порушила б умови підписки про самоізоляції. Якби факт порушення з її боку був би встановлений поліцією, то вона була б затримана і оштрафована на 17 або навіть на 34 тисячі гривень”, — додав правоохоронець.

Геращенко пояснив, що привів в приклад цю історію, “щоб ми всі зрозуміли ступінь загрози, яка нависла над Україною ... Наші співгромадяни, привчені десятиліттями беззаконня до безвідповідальності, не цінують ні свої, ні чужі життя. Передбачаю, що українцям доведеться заплатити за це дуже дорогу ціну”, — додав він.

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Він також повідомив, що сьогодні поліція почала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників по десяткам тисяч українців, які підписали особисті зобов’язання про 14 денному карантині шляхом самоізоляції.

“Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавирусу”, — повідомив Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ не виключив, що “цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж”.

Він також додав фото особистого зобов’язання дівчата, яка сказала неправду своєї матері.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні не має потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.

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