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Льотчики Нацгвардії доставили тести на коронавірус, маски і костюми у Львів, Харків та Одесу - Геращенко

Льотчики Нацгвардії доставили тести на коронавірус, маски і костюми у Львів, Харків та Одесу - Геращенко

Київ • УНН

 • 13986 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні льотчики Нацгвардії доставили в Східні, Південні, та Західні регіони України експрес та ПЦР тести на коронавірус, а також маски, респіратори і костюми біологічного захисту. Про це на своїй сторінці в Facbook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

“Сьогодні на виконання доручення Президента та за наказом глави МВС Арсен Аваков, льотчики Національної гвардії доставили вантаж найціннішого на сьогодні вантажу - експрес та ПЦР тести на коронавірус, маски, респіратори, костюми біологічного захисту в Східні, Південні, та Західні регіони України”, - написав Антон Геращенко.

Він зазначив, що літаки доставили вантаж в Львів, Харків та Одесу, а пізніше буде ще один рейс у Дніпро.

“З цих чотирьох міст, тести та засоби індивідуального захисту, автотранспортом вже до ранку будуть доставлені до кожного міста, до кожної лікарні, де є можливість робити тестування громадян на виявлення коронавірусу”, - зазначив Геращенко.

За його словами, це перша масштабна поставка з КНР дозволить забезпечити медиків, поліцейских, прикордонників, рятувальників, нацгвардійців. У них буде все необхідне для особистого захисту, оскільки саме медики та правоохоронці під час епідемії є групою найвищого ризику.

“Передбачую, та попереджаю, що після початку масового тестування статистика виявлення COVID -19 буде на жаль дуже і дуже невтішною. Особливо на Заході України. Але ми тримаємось, зберігаємо холодний розум і готуємось для того щоб відбити цю страшну вірусну навалу, зробивши Україну після епідемію більш сильною ніж вона була раніше”, - додав Геращенко.

Нагадаємо, в україну прибув літак з вантажем тестів, масок і апаратів ШВЛ.

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