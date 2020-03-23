Льотчики Нацгвардії доставили тести на коронавірус, маски і костюми у Львів, Харків та Одесу - Геращенко

КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні льотчики Нацгвардії доставили в Східні, Південні, та Західні регіони України експрес та ПЦР тести на коронавірус, а також маски, респіратори і костюми біологічного захисту. Про це на своїй сторінці в Facbook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.