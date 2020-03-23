Летчики Нацгвардии доставили тесты на коронавирус, маски и костюмы во Львов, Харьков и Одессу - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня летчики Нацгвардии доставили в Восточные, Южные и Западные регионы Украины экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, а также маски, респираторы и костюмы биологической защиты. Об этом на своей странице в Facbook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Сегодня по поручению Президента и по приказу главы МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили самый ценный сегодня груза - экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, маски, респираторы, костюмы биологической защиты в Восточные, Южные и Западные регионы Украины", - написал Антон Геращенко.
Он отметил, что самолеты доставили груз во Львов, Харьков и Одессу, а позже будет еще один рейс в Днепр.
"Из этих четырех городов, тесты и средства индивидуальной защиты, автотранспортом уже к утру будут доставлены в каждый город, в каждый больнице, где есть возможность делать тестирования граждан на выявление коронавируса", - отметил Геращенко.
По его словам, это первая масштабная поставка с КНР позволит обеспечить медиков, полицейских, пограничников, спасателей, нацгвардейцев. У них будет все необходимое для личной защиты, поскольку именно медики и правоохранители во время эпидемии является группой высокого риска.
"Предвижу, и предупреждаю, что после начала массового тестирования статистика выявления COVID -19 будет к сожалению очень и очень неутешительной. Особенно на Западе Украины. Но мы держимся, сохраняем холодный ум и готовимся для того чтобы отразить это страшное вирусное нашествие, сделав Украину после эпидемии более сильной, чем она была раньше", - добавил Геращенко.
Напомним, в Украину прибыл самолет с грузом тестов, масок и аппаратов ИВЛ.