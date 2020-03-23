Летчики Нацгвардии доставили тесты на коронавирус, маски и костюмы во Львов, Харьков и Одессу - Геращенко

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня летчики Нацгвардии доставили в Восточные, Южные и Западные регионы Украины экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, а также маски, респираторы и костюмы биологической защиты. Об этом на своей странице в Facbook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.