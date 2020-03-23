В МВД не исключают усиление контроля за соблюдением условий карантина среди граждан

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Киев  •  УНН

 • 15812 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал украинцев не подвергать себя и свое окружение опасности заражения коронаврусной инфекцией и не исключил усиления мер контроля за ходом карантина. К этому он призвал на своей странице в Facebook, приведя в пример историю, которая случилась из окружения его знакомых, передает УНН.

“Интересная история случилась сегодня (в понедельник, 23 марта — ред) с одной девушкой, прилетевшей из эпицентра эпидемии — рейсом Барселона-Борисполь в 16.10... Общаюсь сегодня по телефону с одной моей хорошей знакомой (назовем ее Дарьей Петровной), которая говорит мне: “Антон, что же это происходит?! По телевизору говорят, что со всех приезжающих в Украину берут подписку о том, что они должны сидеть 14 дней в карантине. Но вот сегодня, рейсом из одного из центров эпидемии — из Испании, где от коронавируса уже скончались 1700 человек, прилетела дочь моей лучшей подруги. Она сказала, что с нее в аэропорту Борисполь не брали никакой подписки!”, — рассказал Геращенко.

Как следствие, заместитель министра связался с сотрудниками пограничной службы для уточнения информации по указанной женщине.

“На что ГПСУ утверждают, что такого быть не может и срочно просят меня сообщить ФИО пассажирки рейса Барселона-Киев, чтобы все проверить. Уже через 3 минуты пограничники сбрасывают мне фото личного обязательства этой девушки, согласно которому она должна 14 дней сидеть дома на карантине в самоизоляции!”, — пишет замминистра.

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“Я звоню моей знакомой и сообщаю, что дочь ее лучшей подруги — тупо солгала! Она подписала обязательство две недели сидеть дома! В свою очередь моя знакомая говорит, что девушка только что во всем созналась. Она солгала своей матери ради того, чтобы поехать из Киева во Львов увидеть своего сына...”, — продолжил Геращенко.

“Девушка, приехавшая из Барселоны — одного из центров эпидемии, совершено не понимает своей ответственности даже перед своими родными и близкими. Не говоря уже о других украинцев. Дай Бог, чтоб она не была заражена коронавирусом. Но если у неё на сегодня нет симптомов, это совершенно не означает, что она не является носителем вируса, который как правило проявляется на 7-й, а иногда даже и на 14-й день инкубационного периода”, — добавил замминистра.

“Если она таки заражена и поехала бы во Львов, то она могла бы заразить того, кто ее вез в легковом авто, тех, с кем она могла пересечься на АЗС, своих родных и, наконец, самое дорогое, что у нее есть — своего сына”, — подчеркнул Геращенко.

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“Конечно эта девушка теперь никуда не поедет. Мама просто ее никуда не отпустит. А если бы поехала, то она нарушила бы условия подписки о самоизоляции. Если бы факт нарушения с её стороны был бы установлен полицией, то она была бы задержана и оштрафована на 17 или даже на 34 тыс. гривен”, — добавил правоохранитель.

Геращенко объяснил, что привел в пример эту историю, “чтобы мы все поняли степень угрозы, нависшей над Украиной... Наши сограждане, приучены десятилетиями беспредела к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни. Предполагаю, что украинцам придется заплатить за это очень высокую цену”, — добавил он.

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Он также сообщил, что сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинский, которые подписали личные обязательства о 14 дня карантине путем самоизоляции.

“Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контроля при соблюдении карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса”, — сообщил Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел не исключил, что “этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей”.

Он также добавил фото личного обязательства девушки, которая сказала неправду своей матери.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет нужды внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса.

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