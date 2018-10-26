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В Харьковской области полицейские "для статистики" сфальсифицировали уголовное производство

В Харьковской области полицейские "для статистики" сфальсифицировали уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 10607 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Прокуратура области начала расследование по факту фальсификации полицейскими уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

“По предварительным данным следствия, полицейские с целью имитации качества работы из-за ”накручивания“ статистических показателей зарегистрировали уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) относительно подставного лица”, — говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что “жертвой” правоохранителей стал нетрезвый сельский житель без постоянного источника дохода. 38-летний мужчина возвращался с рыбалки в нетрезвом состоянии. На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими. Последние начали угрожать потерпевшему административной ответственностью за бутылку пива, которую он якобы распивал в общественном месте. Стражи порядка делали вид, что оформляют какие-то документы и оказывали психологическое давление на потерпевшего. Они заставили его сымитировать хранение боеприпасов. Правоохранители вручили мужчине сумку и поехали.

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Чуть позже к рыбаку подъехали уже полицейские в форме и “зафиксировали” хранение оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы. По показаниям потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Перепуганный мужчина рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки. Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований, фактически сделав из невиновного человека преступника.

В течение августа-сентября 2018 года на территории Харьковской области подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории региона и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.

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Напомним, 5 октября прокуратура Харьковской области сообщила подозрения группе полицейских, в отношении которых появились сведения о фактах издевательств над задержанными и получении взяток на станции метро “Южный вокзал”. До четырех служащих уже применена мера пресечения в виде ареста.

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