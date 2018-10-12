Знущання у харківському метро: суд арештував ще двох поліцейських

"На вимогу прокуратури 30-річного старшого сержанта Червонозаводський районний суд м. Харкова взяв під варту без права внесення застави. 35-річного взяв під варту з можливістю застави у розмірі 140 тис. грн", – зазначили у відомстві.

Прокуратура готує апеляцію на рішення суду щодо 35-річного правоохоронця.

Нагадаємо, раніше в рамках спецоперації четверо працівників сектору патрульної поліції ПП ВП метрополітену ГУНП були затриманні за підозрою в одержанні неправомірної вигоди та перевищенні службових повноважень – ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство встановило непоодинокі випадки перевищення повноважень підозрюваними. Зокрема, застосування насильства до затриманих громадян. Крім того, зафіксовано принаймні два епізоди отримання правоохоронцями хабара.

Поліцейські залякували людей адміністративною відповідальністю за нібито скоєні правопорушення. Громадяни у пригніченому стані віддавали їм гроші, щоб уникнути проблем. При цьому протиправні дії супроводжувалися незаконним оглядом особистих речей та психологічним тиском на потерпілих.

Згодом ще двом поліцейським оголосили про підозру у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством. За даними слідства, ці правоохоронці фігурують щонайменше в одному епізоді із застосуванням насильства до затриманого.



