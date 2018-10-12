Издевательства в харьковском метро: суд арестовал еще двух полицейских

"По требованию прокуратуры 30-летнего старшего сержанта Червонозаводский районный суд г. Харькова взял под стражу без права внесения залога. 35-летнего взял под стражу с возможностью залога в размере 140 тыс. грн", – отметили в ведомстве.

Прокуратура готовит апелляцию на решение суда по 35-летнего правоохранителя.

Напомним, ранее в рамках спецоперации четверо работников сектора патрульной полиции НП ОП метрополитена ГУНП были задержании по подозрению в получении неправомерной выгоды и превышении служебных полномочий – ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствие установило отдельные случаи превышения полномочий подозреваемыми. В частности, применение насилия к задержанным граждан. Кроме того, зафиксировано по крайней мере два эпизода получения правоохранителями взятки.

Полицейские запугивали людей административной ответственностью за якобы совершенные правонарушения. Граждане в подавленном состоянии отдавали им деньги, чтобы избежать проблем. При этом противоправные действия сопровождались незаконным осмотром личных вещей и психологическим давлением на потерпевших.

Впоследствии еще двум полицейским объявили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. По данным следствия, эти правоохранители фигурируют по меньшей мере в одном эпизоде ​​с применением насилия к задержанному.



