Издевательства в харьковском метро: суд арестовал еще двух полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Суд в Харькове взял под стражу еще двух полицейских, подозреваемых в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"По требованию прокуратуры 30-летнего старшего сержанта Червонозаводский районный суд г. Харькова взял под стражу без права внесения залога. 35-летнего взял под стражу с возможностью залога в размере 140 тыс. грн", – отметили в ведомстве.
Прокуратура готовит апелляцию на решение суда по 35-летнего правоохранителя.
Напомним, ранее в рамках спецоперации четверо работников сектора патрульной полиции НП ОП метрополитена ГУНП были задержании по подозрению в получении неправомерной выгоды и превышении служебных полномочий – ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Следствие установило отдельные случаи превышения полномочий подозреваемыми. В частности, применение насилия к задержанным граждан. Кроме того, зафиксировано по крайней мере два эпизода получения правоохранителями взятки.
Полицейские запугивали людей административной ответственностью за якобы совершенные правонарушения. Граждане в подавленном состоянии отдавали им деньги, чтобы избежать проблем. При этом противоправные действия сопровождались незаконным осмотром личных вещей и психологическим давлением на потерпевших.
Впоследствии еще двум полицейским объявили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. По данным следствия, эти правоохранители фигурируют по меньшей мере в одном эпизоде с применением насилия к задержанному.