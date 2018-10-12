Знущання у метро Харкова: ще двом поліцейським оголосили підозри

"Слідчі прокуратури Харківської області оголосили підозри у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), ще двом працівникам сектору патрульної поліції ПП ВП у метрополітені ГУНП в області", – йдеться в повідомленні.

Обидва підозрювані – старші сержанти 30 і 35 років. Їх причетність до скоєння злочину була встановлена під час вивчення відеоматеріалів під час досудового розслідування. За даними слідства, ці правоохоронці фігурують щонайменше в одному епізоді із застосуванням насильства до затриманого.

Прокуратура направила до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в рамках спецоперації четверо працівників сектору патрульної поліції ПП ВП метрополітену ГУНП були затриманні за підозрою в одержанні неправомірної вигоди та перевищенні службових повноважень – ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство встановило непоодинокі випадки перевищення повноважень підозрюваними. Зокрема, застосування насильства до затриманих громадян. Окрім того, зафіксовано принаймні два епізоди отримання правоохоронцями хабара. У першому випадку йшлося про тисячу гривень, у другому – тисячу гривень та три тисячі російських рублів.

Поліцейські залякували людей адміністративною відповідальністю за нібито скоєні правопорушення. Громадяни у пригніченому стані віддавали їм гроші, щоб уникнути проблем. При цьому протиправні дії супроводжувалися незаконним оглядом особистих речей та психологічним тиском на потерпілих.



