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Знущання у метро Харкова: ще двом поліцейським оголосили підозри

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Ще двом поліцейським відділу поліції у метрополітені у Харкові оголосили про підозру у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

"Слідчі прокуратури Харківської області оголосили підозри у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), ще двом працівникам сектору патрульної поліції ПП ВП у метрополітені ГУНП в області", – йдеться в повідомленні.

Обидва підозрювані – старші сержанти 30 і 35 років. Їх причетність до скоєння злочину була встановлена під час вивчення відеоматеріалів під час досудового розслідування. За даними слідства, ці правоохоронці фігурують щонайменше в одному епізоді із застосуванням насильства до затриманого.

Прокуратура направила до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в рамках спецоперації четверо працівників сектору патрульної поліції ПП ВП метрополітену ГУНП були затриманні за підозрою в одержанні неправомірної вигоди та перевищенні службових повноважень – ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство встановило непоодинокі випадки перевищення повноважень підозрюваними. Зокрема, застосування насильства до затриманих громадян. Окрім того, зафіксовано принаймні два епізоди отримання правоохоронцями хабара. У першому випадку йшлося про тисячу гривень, у другому – тисячу гривень та три тисячі російських рублів.

Поліцейські залякували людей адміністративною відповідальністю за нібито скоєні правопорушення. Громадяни у пригніченому стані віддавали їм гроші, щоб уникнути проблем. При цьому протиправні дії супроводжувалися незаконним оглядом особистих речей та психологічним тиском на потерпілих.

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