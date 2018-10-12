Издевательства в метро Харькова: еще двум полицейским огласили подозрения

"Следователи прокуратуры Харьковской области объявили подозрения в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), еще двум работникам сектора патрульной полиции НП ОП в метрополитене ГУНП в области", – говорится в сообщении.

Оба подозреваемых – старшие сержанты 30 и 35 лет. Их причастность к совершению преступления была установлена ​​при изучении видеоматериалов во время досудебного расследования. По данным следствия, эти правоохранители фигурируют по меньшей мере в одном эпизоде ​​с применением насилия к задержанному.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в рамках спецоперации четверо работников сектора патрульной полиции НП ОП метрополитена ГУНП были задержании по подозрению в получении неправомерной выгоды и превышении служебных полномочий – ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствие установило отдельные случаи превышения полномочий подозреваемыми. В частности, применение насилия к задержанным гражданам. Кроме того, зафиксировано по крайней мере два эпизода получения правоохранителями взятки. В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором – тысячу гривен и три тысячи российских рублей.

Полицейские запугивали людей административной ответственностью за якобы совершенные правонарушения. Граждане в подавленном состоянии отдавали им деньги, чтобы избежать проблем. При этом противоправные действия сопровождались незаконным осмотром личных вещей и психологическим давлением на потерпевших.



