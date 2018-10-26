На Харківщині поліцейські "для статистики" сфальсифікували кримінальне провадження

ukru
Ексклюзив
15:27 • 28347 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 61782 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 116628 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 102665 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 94666 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109481 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 126583 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74229 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82408 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 163052 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.9 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 62488 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 112024 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 88558 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 68876 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 67005 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 116614 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 126576 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 163045 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507570 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 4272 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 7148 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 20268 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52903 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56955 перегляди
Актуальне
На Харківщині поліцейські "для статистики" сфальсифікували кримінальне провадження

На Харківщині поліцейські "для статистики" сфальсифікували кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 10612 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прокуратура області розпочала розслідування за фактом фальсифікації поліцейськими кримінального провадження. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

“За попередніми даними слідства, поліцейські з метою імітації якості роботи через „накручування“ статистичних показників зареєстрували кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) стосовно підставної особи”, — йдеться у повідомленні.

На даний час встановлено, що “жертвою” правоохоронців став нетверезий сільський мешканець без постійного джерела доходу. 38-річний чоловік повертався з рибалки напідпитку. На зупинці громадського транспорту до нього під’їхала машина з поліцейськими. Останні почали погрожувати потерпілому адміністративною відповідальністю за пляшку пива, яку він нібито розпивав у громадському місці. Стражі порядку робили вигляд, що оформлюють якісь документи та чинили психологічний тиск на потерпілого. Вони змусили його зімітувати зберігання боєприпасів. Правоохоронці вручили чоловікові сумку та поїхали.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі адвокат викрав з зали судових засідань матеріали власної справи

Трохи згодом до рибалки під’їхали вже поліцейські в формі та “зафіксували” зберігання зброї, оскільки в пакунку виявилися боєприпаси. За показами потерпілого, жодних документів на огляд особистих речей він не підписував. Переляканий чоловік розповів заздалегідь обговорену версію, що зброю знайшов під час рибалки. Боєприпаси у нього вилучили, після чого внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, фактично зробивши з невинуватої людини злочинця.

Упродовж серпня-вересня 2018 року на території Харківщини підрозділами поліції проводилися профілактичні заходи з метою стабілізації криміногенної ситуації на території регіону та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами

Досудове розслідування триває. Прокуратура перевіряє інформацію щодо скоєння поліцейськими аналогічних злочинів.

Нагадаємо, 5 жовтня прокуратура Харківської області повідомила підозри групі поліцейських, щодо яких з’явились відомості про факти знущань над затриманими та одержанні хабарів на станції метро “Південний вокзал”. До чотирьох службовців вже застосовано запобіжний захід у вигляді арешту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10