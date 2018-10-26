На Харківщині поліцейські "для статистики" сфальсифікували кримінальне провадження

“За попередніми даними слідства, поліцейські з метою імітації якості роботи через „накручування“ статистичних показників зареєстрували кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) стосовно підставної особи”, — йдеться у повідомленні.

На даний час встановлено, що “жертвою” правоохоронців став нетверезий сільський мешканець без постійного джерела доходу. 38-річний чоловік повертався з рибалки напідпитку. На зупинці громадського транспорту до нього під’їхала машина з поліцейськими. Останні почали погрожувати потерпілому адміністративною відповідальністю за пляшку пива, яку він нібито розпивав у громадському місці. Стражі порядку робили вигляд, що оформлюють якісь документи та чинили психологічний тиск на потерпілого. Вони змусили його зімітувати зберігання боєприпасів. Правоохоронці вручили чоловікові сумку та поїхали.

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Трохи згодом до рибалки під’їхали вже поліцейські в формі та “зафіксували” зберігання зброї, оскільки в пакунку виявилися боєприпаси. За показами потерпілого, жодних документів на огляд особистих речей він не підписував. Переляканий чоловік розповів заздалегідь обговорену версію, що зброю знайшов під час рибалки. Боєприпаси у нього вилучили, після чого внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, фактично зробивши з невинуватої людини злочинця.

Упродовж серпня-вересня 2018 року на території Харківщини підрозділами поліції проводилися профілактичні заходи з метою стабілізації криміногенної ситуації на території регіону та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

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Досудове розслідування триває. Прокуратура перевіряє інформацію щодо скоєння поліцейськими аналогічних злочинів.

Нагадаємо, 5 жовтня прокуратура Харківської області повідомила підозри групі поліцейських, щодо яких з’явились відомості про факти знущань над затриманими та одержанні хабарів на станції метро “Південний вокзал”. До чотирьох службовців вже застосовано запобіжний захід у вигляді арешту.