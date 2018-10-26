В Одесі адвокат викрав з зали судових засідань матеріали власної справи

У судовому засіданні розглядалась справа щодо позову правозахисника до підприємства про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на приміщення та обладнання магазину в Овідіополі.



"Під час перерви у судовому засіданні, скориставшись перебуванням суддів у нарадчій кімнаті, чоловік поклав надані для ознайомлення матеріали цивільної справи до свого блокноту та покинув приміщення", - зазначили у прокуратурі.



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Адвокат розумів, що цивільну справу він, як позивач програє, адже договір купівлі-продажу нотаріально не посвідчено, державна реєстрація правочину не проведена. З метою утримати право власності на будівлю магазину, чоловік викрав матеріали справи та приховував їх більше місяцю.



Як повідомляв УНН, лейтенант ЗСУ, командир роти охорони однієї з військових частин, викрав два авіаційні двигуни ТВЗ-117А до вертольота МІ-8, балансовою вартістю близько 400 тис. грн та хотів продати їх за кордон.