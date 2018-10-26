В Одессе адвокат похитил из зала судебных заседаний материалы собственного дела

В судебном заседании рассматривалось дело по иску правозащитника к предприятию о признании договора купли-продажи действительным и признании права собственности на помещение и оборудование магазина в Овидиополе.



"Во время перерыва в судебном заседании, воспользовавшись пребыванием судей в совещательной комнате, человек положил предоставленые для ознакомления материалы дела в свой блокнот и покинул помещение", - отметили в прокуратуре.



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Адвокат понимал, что гражданское дело он, как истец проиграет, ведь договор купли-продажи нотариально не удостоверен, государственная регистрация сделки не проведена. С целью удержать право собственности на здание магазина, мужчина похитил материалы дела и скрывал их больше месяцу.



Как сообщал УНН, лейтенант ВСУ, командир роты охраны одной из воинских частей, похитил два авиационные двигателя ТВЗ-117А к вертолету МИ-8, балансовой стоимостью около 400 тыс. грн и хотел продать их за границу.