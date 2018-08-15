На Львівщині 16-річний онук вкрав у бабусі з сейфу 7 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Львівщині 16-річний онук вкрав у бабусі з сейфу більше 7 тисяч євро, передає УНН з посиланням на Гал-інфо.
У Бродівське відділення поліції 13 серпня звернулася 65-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що виявила відсутність 7240 євро, які були у неї в сейфі.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 16-річний внук заявниці. Хлопець впродовж півроку, знаючи, де бабця ховає ключ, відчиняв сейф та брав звідти кошти. Їх він витрачав на дороговартісні покупки, зокрема купив собі телефон та два мотоцикли, а також систематично пригощав своїх друзів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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