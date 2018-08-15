Во Львовской области 16-летний внук украл у бабушки из сейфа 7 тысяч евро

В Бродовское отделения полиции 13 августа обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что обнаружила отсутствие 7240 евро, которые были у нее в сейфе.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 16-летний внук заявительницы. Парень в течение полугода, зная, где бабушка прячет ключ, открывал сейф и брал оттуда средства. Их он тратил на дорогостоящие покупки, в частности купил себе телефон и два мотоцикла, а также систематически угощал своих друзей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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