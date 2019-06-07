В Харьковской области избили прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Харьковской области избили прокурора и сломали ему два ребра. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Причиной драки стал дорожный конфликт, возможно, из-за превышения скорости прокурором.
Пока не известно, сколько человек участвовали в драке, по предварительным данным, 8-9.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство - ред.).
Как сообщал УНН, в Херсонской области избили работника прокуратуры.
Также напомним, что в Черкассах неизвестный избил прокурора в очереди в магазин.