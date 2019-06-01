На Херсонщині побили працівника прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Херсонській області під час вручення обвинувального акту побили працівника прокуратури. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Херсонській області працівник прокуратури намагався вручити обвинувальний акт директору одного із підприємств, але переплутав останнього з його братом близнюком, яким і був побитий.
У результаті інциденту правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.
Розпочато розслідування.
Як повідомляв УНН, у Черкасах невідомий побив прокурора у черзі в магазин.